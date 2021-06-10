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12 июня в Самаре пройдет областной татарский праздник «Сабантуй»

12 июня в Самаре пройдет областной татарский праздник «Сабантуй»

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 10.06.2021 0 3

12 июня 2021 года с 11:00 до 16:00 в Самаре в парке им. Ю. Гагарина состоится областной татарский праздник «Сабантуй».

В этом году праздник приурочен к 170-летию Самарской губернии.

На празднике выступят Самарский национальный татарский ансамбль песни, пляски и поэзии «Ялкыны Яшлек», народный татарский ансамбль «Идель» и Мидхад Аминов, художественные коллективы школы «Яктылык».

Также будут проводиться татарские национальные игры, конкурсы, викторины со взрослыми и детьми. Запланированы и соревнования по борьбе «Көрәш» (регистрация участников с 09:00 на стадионе парка им. Ю. Гагарина).

В ходе праздника будут разыграны призы в различных состязаниях, в том числе, беге с ведрами на коромыслах, беге с яйцом в ложке, разбивании горшков с завязанными глазами, перетягивании каната, лазании по многометровому столбу, поднятии гири, армрестлинге.

Также участники Сабантуя смогут посетить татарское подворье, представленное официальной делегацией Азнакаевского района Республики Татарстан.

samru.ru

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