В День России лауреаты фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» выступят в Казанском Кремле

12 июня, в честь Дня России, на территории Казанского Кремля пройдет большой концерт лауреатов и победителей Ежегодного открытого молодежного телевизионного фестиваля эстрадного искусства РТ «Созвездие-Йолдызлык».

Для жителей и гостей столицы Татарстана выступят более 350 юных артистов, которые покажут свои лучшие номера, высоко оцененные российскими мастерами сцены.

Откроется концерт выступлением народного вокального ансамбля «Азаль» и ансамбля танца «Татарстан», после чего, публику порадуют своим творчеством студия «Фристайл», ансамбль «Паприка», коллектив «Камские звездочки», дуэт «Версия», танцевальные коллективы «Шарм», «Дорога из города», «Орфей», «Ал чэчэк», «Изумрудный город» и многие другие.

Лауреаты и победители «Созвездия-Йолдызлык» на протяжении трех часов исполнят для зрителей зажигательные эстрадные номера и композиции. Завершится мероприятие совместным исполнением гимна фестиваля, песней «Дискотека Солнца».

Напомним, большое фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» ежегодно проходит под патронажем Президента РТ и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В этом году оно посвящено Году родных языков и народного единства.