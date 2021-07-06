12-летний претендент на пост председателя комитета по делам детей и молодёжи учится в школе «Адымнар»

Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с самым молодым претендентом на кресло председателя Комитета по делам детей и молодежи города, сообщает пресс-служба мэрии. На встречу с градоначальником 12-летний Эльдар Гиниятов явился с родителями. В семье, где воспитываются трое детей, Эльдар – самый старший ребенок. В данный момент он учится в полилингвальном комплексе «Адымнар», а в свободное от занятий время посещает музыкальную школу. Также подросток исполняет роль ведущего на детском телеканале «Шаян».

«Мое напутствие тебе – прилежно учиться, – сказал Метшин. – Ну и, разумеется, не забывай помогать маме с папой воспитывать своих младшеньких. Позже, когда подрастешь, будем ждать тебя в Мэрии Казани».

По окончании встречи, мэр вручил юноше серию книг «Жизнь замечательных детей». На вопрос о том, почему он решился принять участие в отборе в столь юном возрасте, Эльдар пояснил, что хочет вносить вклад в жизнь общества: «Я мечтаю участвовать в проектах, к которым привлечена молодежь. Уверен, что нельзя сидеть без дела, чтобы плохие мысли не одурманивали голову».

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