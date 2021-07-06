На Донбассе прошел Сабантуй

Сабантуй – праздник для татар самый желанный и востребованный. Он стал знамением общения, знакомства с новыми друзьями, продолжением приобщения к великому культурному наследию своего народа. Это и возможность пообщаться на родном языке с земляками. Есть ещё и стремление поучаствовать в культурной и спортивной программе: чего стоят искромётные плясовые татарские танцы, состязания сильнейших. Всё это является демонстрацией исторических культурных достижений, которые из века в век достойно сохраняются и передаются от поколения к поколению.

20 июня 2021 года, при поддержке Министерства культуры, спорта и молодёжи Луганской Народной Республики, Алчевский городской татарский культурный центр «Тан», организовал и провёл национальный татарский культурный праздник «Сабантуй – 2021. Местом проведения было выбрано урочище Ольхи посёлка Борисовка, недалеко от города Стаханова. Благоприятная возможность самого места, с его прохладным и живописным содержанием, позволяет участникам праздника отдохнуть и получить массу приятных впечатлений.

Традиции татарского культурного праздника Сабантуй уходят корнями в глубокое прошлое. Это не духовный и религиозный праздник. В нём сочетаются прикладное народное искусство, традиционные народные песни и танцы, искусство приготовления домашней пищи на природе с целью угощения большого количества участников праздника, старинные спортивные состязания с использованием ремесленных изделий деревенских мастеров.

Из года в год становится насыщенным сценарий проведения Сабантуя, увеличивается количество номеров в концертной программе, более солидными и содержательными становятся и спортивные состязания. Увеличивается и поощрительный фонд для победителей и активных организаторов и участников праздника. Сувениры победителям конкурсов, состязаний, участникам праздничного концерта были получены в течение полугодия из Республик Башкортостан и Татарстан, а также приобретены при финансовой поддержке Армянской диаспоры города Алчевска (руководитель Кюлян М.С.).

Основной целью праздника становится стремление организаторов приблизить его содержание к историческим правилам и нормам далёкого прошлого, насытить историческим и культурным менталитетом.

И, конечно же, национальное состязание сильнейших, которое ныне культивируется повсеместно – корэш (аналог классической или греко-римской борьбы, когда захват противники осуществляют вокруг тела руками или полотенцем).

Организатором и вдохновителем праздника явился, как и в прошлые годы, Алчевский городской татарский культурный центр «Тан» (руководитель Флюр Саярович Карачурин). Огромнейшую помощь в организации и проведении мероприятия оказали председатели татарских общин и имамы мечетей городов ЛНР: Алчевска, Брянки, Луганска, Красного Луча, Ровеньков, Свердловска, Кировска, Стаханова, Петровского.

На празднике «Сабантуй-2021» в качестве почётных гостей присутствовали: главный специалист сектора по вопросам религии и межнациональных отношений Министерства культуры, спорта и молодёжи ЛНР Юрий Вячеславович Рагулин, директор Государственного учреждения культуры ЛНР «Луганский центр народного творчества Луганской Народной Республики» Василий Михайлович Яровой, начальник отдела культуры города Стаханова ЛНР Марина Марковна Жидкова, заведующий научно-методическим отделом по организации культурно-досуговой деятельности Государственного учреждения культуры ЛНР «Луганский центр народного творчества Луганской Народной Республики» Наталья Михайловна Павленко.

2021 год – седьмой год становления Луганской Народной Республики. Проведение Сабантуя – 2021 – это достойный национальный татарский подарок жителям Луганщины и земли Донбасса, которые с первого дня боевых действий мужественно преодолевают тяготы и лишения блокады и постоянных обстрелов. Татарский праздник стал свидетельством торжества мира и свободы, а также волеизъявления народа, высокого уровня национального самосознания всех духовных конфессий.

Сабантуй – культурное наследие татарского народа. Сабантуй (в переводе с татарского «свадьба» или «праздник плуга») – это древний обряд тюркских народов. Традиционно его проводили перед началом посевных работ. В настоящее время он знаменует их окончание веселым празднованием, на котором не утихают национальные песни и пляски, шуточные конкурсы и спортивные состязания.

Татарскому народу удалось не только сохранить, но и обогатить эту красивую традицию, поэтому Сабантуй внесен в список шедевров культурного наследия ЮНЕСКО.

Праздник Сабантуй имеет более чем тысячелетнюю историю. Еще в 921 году его описывал в своих трудах знаменитый исследователь Ибн Фадлан – посол из Багдада, прибывший в Булгары. Кроме того, подтверждением существования этого праздника в те времена служит надгробный камень на одном из старинных кладбищ. Его обнаружили в Алькеевском районе местные ученые. Надпись на камне гласит: «усопшая почила в 1120 году в день Сабантуя».

Татары издревле считали Сабантуй большим событием и готовились к нему заранее. Праздничные мероприятия вели старейшины, устанавливающие порядок проведения состязаний. По сей день не только в Казани, но и по всей России и даже за рубежом татары шумно и весело отмечают праздник плуга. Известное на весь мир татарское гостеприимство, национальная самобытность и добрый дух Сабантуя привлекают людей самых разных национальностей и вероисповеданий, объединяя и сближая их. А потому Сабантуй с удовольствием празднуют все жители Луганской Народной Республики, что является одним из ярких проявлений преемственности традиций и уважительного отношения к каждой культуре. Из года в год Сабантуй обогащается новым содержанием, но главное всегда неизменно — это праздник труда и дружбы народов.

Праздник, который в этом году приобрёл особый статус – Республиканский, собрал около трёхсот жителей Республики, представителей разных национальностей и вероисповедания, что стало ярким свидетельством желания общаться друг с другом, а также соучаствовать в проведении яркого эмоционального действия.

В этом году огромнейшую помощь в подготовке и проведении праздника «Сабантуй – 2021» оказало Министерство культуры, спорта и молодёжи ЛНР, при активной поддержке министра Дмитрия Сергеевича Сидорова.

Начало праздника ознаменовалось прекрасным восточным танцем, который исполнила Игнатенко Алиса, солистка танцевального коллектива ЦДЮТ города Алчевска.

Во время торжественной части праздника ведущие огласили текст Приветственного послания участникам Сабантуя-2021 Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова на татарском и русском языках. Поздравляя земляков по языку общения, Президент Татарстана провозгласил:

«На протяжении многих веков яркий, гостеприимный майдан Сабантуя собирает трудолюбивых земледельцев и прославленных батыров, всех, кому близки и дороги родной язык, традиции и обычаи предков. Недаром у нас говорят: «Татар барда, Сабан туе бар» («Где татары, там Сабантуй»). Действительно, Сабантуй – это неотъемлемая часть культурного кода татарского народа, живая связующая нить между нашим прошлым, настоящим и будущим.

Широкий и щедрый, как сама душа татарского народа, майдан Сабантуя не знает социальных, возрастных, национальных и религиозных границ. Сегодня – в нашем сложном, постоянно меняющемся мире, по-прежнему ничто не может заменить уютного тепла родного очага, красоту исконного напева, здоровый азарт конных и борцовских состязаний.

Так пусть же нынешний Сабантуй вновь одарит нас отличным настроением, жизненным оптимизмом и верой в лучшее! Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!»

Главный специалист сектора по вопросам религии и межнациональных отношений Министерства культуры, спорта и молодёжи ЛНР Рагулин Ю.В. передал наилучшие пожелания успехов от Министра культуры, спорта и молодёжи ЛНР Д.С.Сидорова участникам праздника. Почётными грамотами были награждены активные представители татарской молодёжи Акжигитова Алсу и Сафаров Фарид.

Директор Государственного учреждения культуры ЛНР «Луганский центр народного творчества Луганской Народной Республики» Яровой В.М. отметил уникальность национального татарского праздника «Сабантуй-2021» на земле Луганщины. Он подчеркнул культурную значимость мероприятия, которая ярко демонстрируется высоким художественным и артистическим талантом участников. Василий Михайлович наградил почётными грамотами тех, кто внёс достойный вклад в сохранение культурного наследия татарского народа.

Праздник Сабантуй – 2021 продолжался большим концертом, в котором приняли участие самодеятельные и творческие коллективы, а также исполнители народных татарских песен, из духовных общин Луганской Народной Республики.

Много лет своё творчество представляет землякам Санир Шайхмуллин. Его татарские песни и песни о татарах стали визитной карточкой всех Сабантуев, которые проводятся в нашем крае. Поэтому их подхватывают все зрители и участники, создавая ауру высокого звучания и полёта татарского национального напева и мелодии.

Участники Сабантуя бурными аплодисментами приветствовали юных артистов «Детской школы искусства» города Стаханова. В празднике приняли участие солисты Образцовой вокальной студии «Мы – леди» Дворца культуры им. Октябрьской революции г. Брянки (руководитель Виктория Ковалева).

В этот воскресный день на большой импровизированной площадке прошли соревнования, игры и аттракционы с участием детей и взрослых. Состязания «Перетягивание каната», «Поднятие гири», «Бег в мешках», «Бой с подушками», «Бег с вёдрами» стали мерилом победного успеха для взрослых и детей. Каждый вид имеет особый татарский менталитет, в основе которого удаль, сноровка, физическая сила, а также присущий юмор. Победители и активные участники получили подарки – сладости, сувениры.

Взрослые смогли соревноваться в исполнении татарских плясовых зажигательных танцев.

Национальные общины порадовали гостей и участников угощением, приготовленным в полевых условиях. Вкусный плов и ароматная шурпа, чёрный и зелёный чай под открытым небом, да ещё и на свежем воздухе, доставили всем приятное удовольствие.

Защитники земли Донбасса, воины-ополченцы, подарили участникам праздника гречневую кашу с добавкой тушёнки, которую с благодарностью пробовали взрослые и дети.

«Уходит праздник, но остаются добрые чувства и тёплые воспоминания. Пусть живут мир и дружба на земле Донбасса, как живёт национальный любимый в народе – праздник Сабантуй! До свидания, Сабантуй-2021! Здравствуй, Сабантуй-2022! До встречи в следующем году! Будьте здоровы и счастливы!», – провозгласил в заключение ведущий.

В заключение, все участники праздника пели песню на слова великого татарского поэта Габдуллы Тукая «Туган тел», являющуюся гимном единения татарского народа.

Ф.С.Карачурин, руководитель Алчевского

городского татарского культурного

центра «Тан