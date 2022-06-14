17 июня в Казани пройдет церемония сбора подарков на Сабантуй

17 июня в Казани состоится традиционная церемония сбора подарков на Сабантуй. Дары для батыров, победителей состязаний смогут передать жители и гости города. Подробности проведения церемонии раскрыли сегодня на пресс-конференции в агентстве «Татар-информ».

Повозки с артистами и музыкантами проедут по четырем маршрутам, рассказал президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов. Первая процессия стартует в 11:00, маршрут пройдет по территории Казанского Кремля, через улицы Баумана и Пушкина. Вторым направлением станет площадь Свободы и улица Пушкина. Планируется, что дары передадут сотрудники Кабинета министров РТ, Татарского государственного театра оперы и балета им.Джалиля, Министерства культуры РТ и других учреждений. Третьей локацией станет национально-туристический комплекс «Туган авылым», где состоится концерт и театрализованное представление. Четвертая повозка проедет по Старо-Татарской слободе.

Все повозки съедутся к площади у театра им.Г.Камала, где в 13:00 начнется праздничный концерт. Артисты театра покажут фрагмент представления «Зәңгәр шәл» («Голубая шаль»). Кроме того, горожане и гости города смогут услышать гимн Туган Батыра, сообщил соучредитель комплекса «Туган авылым» Радик Абдрахманов (Туган Батыр – собирательный образ национального татарского героя – прим. ред.). Гимн исполнят Эльмира Калимуллина, Саида Мухаметзянова, Ильгиз Шайхразиев и Расим Фасихов.

Традицию сбора подарков к татарскому национальному празднику возродили в Казани в 2016 году. Напомним, праздник плуга в городе пройдет 19 июня в березовых рощах в поселках Мирный и Дербышки, в лесопарке у озера Лебяжьего.

kzn.ru