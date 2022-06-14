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В Казанском Кремле откроется выставка «Ислам на почтовых открытках. Из коллекции Низами Ибраимова»

В Казанском Кремле откроется выставка «Ислам на почтовых открытках. Из коллекции Низами Ибраимова»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 14.06.2022 0 2

Как сообщает пресс-­служба Министерства культуры РТ, музей впервые обращается к такому материалу для рассказа об исламе в России.

На 222 старых открытках, представленных в экспозиции, можно увидеть мечети и медресе, представителей мусульманской интеллигенции, интересные события, происходившие на таких территориях бывшей Российской империи с татарским и мусульманским населением, как Поволжье, Урал, Санкт­-Петербург и Москва, Сибирь и Дальний Восток, Кавказ, Средняя Азия.

Выставка дополнена дореволюционными книгами, журналами, документами, которые помогают представить многообразие мусульманских культур России. Проект приурочен к 1100-­летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Марина Чернышёва

 Газета “Республика Татарстан”

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