В Казанском Кремле откроется выставка «Ислам на почтовых открытках. Из коллекции Низами Ибраимова»

Как сообщает пресс-­служба Министерства культуры РТ, музей впервые обращается к такому материалу для рассказа об исламе в России.

На 222 старых открытках, представленных в экспозиции, можно увидеть мечети и медресе, представителей мусульманской интеллигенции, интересные события, происходившие на таких территориях бывшей Российской империи с татарским и мусульманским населением, как Поволжье, Урал, Санкт­-Петербург и Москва, Сибирь и Дальний Восток, Кавказ, Средняя Азия.

Выставка дополнена дореволюционными книгами, журналами, документами, которые помогают представить многообразие мусульманских культур России. Проект приурочен к 1100-­летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Марина Чернышёва

Газета “Республика Татарстан”