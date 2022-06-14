В Мегионе отпраздновали Сабантуй

Зародившийся в глубине веков, национальный праздник Сабантуй знаменует завершение посевной, пробуждение земли и восславляет труд землепашца. Сегодня этот праздник все так же любим жителями и по праву может считаться всенародным.

На городскую площадь, где проходили народные гуляния, жители приходили целыми семьями. Участников и гостей праздника приветствовал глава города Мегиона Олег Дейнека.

-Празднование Сабантуя в Мегионе долгожданное и радостное событие, ставшее неотъемлемой частью нашей культуры. У нас многонациональный город и люди здесь дружные. Во время народных гуляний всегда создается особая атмосфера гостеприимства, мира и взаимоуважения. Так и должно быть в современном обществе. Желаю всем участникам и гостям Сабантуя вновь зарядиться позитивом от красоты песен, танцев и соревнований, – сказал в своем выступлении Олег Александрович.

Всех присутствующих с праздником поздравил депутат Думы Мегиона, член фракции ЛДПР Сергей Игошев:

-Сабантуй имеет свою большую историю, и для нас, в первую очередь, это дань традициям. Важно сохранять эту историю и передавать её будущим поколениям.

-Мегион – многонациональный, и мы очень рады, что наш Сабантуй стал настоящим праздником дружбы и единения, участие в котором с удовольствием принимают многие жители, вне зависимости от их национальной и религиозной принадлежности,- поделилась руководитель общественной организации «Булгар» Зухра Бикташева.

После церемонии награждения, участники и почетные гости праздника семья Азматовых с главой города Олегом Александровичем заложили новую традицию и посадили «Дерево сабантуя».

По завершении официальной части на сцене начался концерт с участием творческих коллективов города. Красивые обычаи народа, его песни, танцы никого не оставили равнодушным – многие зрители пустились в пляс.

Сабантуй – праздник не только для души, но и для тела, поэтому не обошлось и без спортивных соревнований. Для детей была организована площадка с различными шуточными состязаниями – бег с коромыслом, перетягивание каната, эстафета. Все жители могли посоревноваться в боях на бревне, армрестлинге и толкании гири.

Ну и какой сабантуй без национальной борьбы Куреш. На ковре спортсмены соревновались за звание абсолютного батыра. По итогам борьбы третье место занял Кунафин Динис, второе место у Рахматуллина Альберта, а звание сильнейшего и главный приз по достоинству получил Ришат Файзуллин.

Организаторы сделали все, чтобы мероприятие оставило яркие впечатления у жителей.

-Праздник замечательный и нам радостно здесь быть! Мы еще раз убедились, что не все зависит от погоды, главное – это праздник в душе и прекрасная атмосфера,- поделилась впечатлениями Светлана Каримова.

-Всей семьей приехали с Высокого, чтобы насладиться своими народными песнями, танцами. Душа радуется на таких мероприятиях! Мы благодарны организаторам, что подготовили такой яркий праздник, – рассказала Гулюса Халилова.