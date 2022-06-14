В Нижневартовске прошел окружной Сабантуй

Сегодня в Нижневартовске в рамках фестиваля искусств, труда и спорта прошел окружной Сабантуй.

На празднике выступили артисты ансамбля песни и танца Республики Татарстан, спортсмены провели соревнования по борьбе на поясах “Көрәш”.

Сабантуй, или торжество плуга, празднуют после окончания весенних полевых работ. Его проводят максимально весело, с обильным угощением и спортивными играми. Считается, что таким образом люди задабривают духов плодородия.

На сцене Центрального стадиона прошел концерт, в котором приняли участие артисты известного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. А рядом, несмотря на проливной дождь, состоялись соревнования по борьбе на поясах “Көрәш”. Этот вид борьбы известен у многих тюpкcких народов и включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Председатель Думы Югры Борис Хохряков поздравил вартовчан и гостей города с праздником. Он отметил, что в этом году Нижневартовску исполнилось 50 лет, а Сабантуй празднуется 45 лет. Это один из основных праздников в рамках «Самотлорских ночей» и он всегда празднуется красиво и широко. К слову, в городе проживают люди более 100 национальностей и «Сабантуй» – это праздник не только татар, но и всех вартовчан.

Татары Сургута