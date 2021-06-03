19 июня в селе Барда пройдет национальный праздник «Барда-зиен».

Национальный праздник «Барда-зиен» – главное этнокультурное мероприятие в Бардымском районе, которое ежегодно проходит в июне, после завершения весенне – полевых работ.

В этом году праздник состоится 19 июня. Традиционно, гостей мероприятия ждет насыщенная и интересная программа: торжественное открытие праздника, выступление творческих коллективов района, звезд эстрады Татарстана и Башкорстотана, ярмарка мастеров, народные игры, спортивные состязания, и главные украшения «Барда-зиена» – конные скачки и национальная борьба.