tatruen
Главная / Новости / 19 июня в селе Барда пройдет национальный праздник «Барда-зиен».
19 июня в селе Барда пройдет национальный праздник «Барда-зиен».

19 июня в селе Барда пройдет национальный праздник «Барда-зиен».

в Новости, Слайдер, Новости конгресса, Главные новости, 03.06.2021 0 5

19 июня 2021 года в селе Барда Пермского края пройдет национальный праздник «Барда-зиен».

Национальный праздник «Барда-зиен» – главное этнокультурное мероприятие в Бардымском районе, которое ежегодно проходит в июне, после завершения весенне – полевых работ.

В этом году праздник состоится 19 июня. Традиционно, гостей мероприятия ждет насыщенная и интересная программа: торжественное открытие праздника, выступление творческих коллективов района, звезд эстрады Татарстана и Башкорстотана, ярмарка мастеров, народные игры, спортивные состязания, и главные украшения «Барда-зиена» – конные скачки и национальная борьба.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.