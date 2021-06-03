В мечети «Ярдэм» состоялся детский праздник городского масштаба

На детской площадке комплекса мечети «Ярдэм» прошел детский праздник в честь международного дня детей.

В ходе праздника для детей прошли мастер-классы, детские развлекательные игры, представления и конкурсы. Отдельное место в программе занял детский Сабантуй со спортивными играми. Участие в празднике приняли также реабилитанты фонда «Ярдэм» и его подопечные.

Мероприятие посетили учащиеся детских садов и школ, подростковых клубов, члены обществ инвалидов, и представители мечетей Казани. Мероприятие торжественно открыла вице-президент фонда «Ярдэм», депутат Казанской городской Думы Малика Гельмутдинова, поздравив детей и родителей с праздником.

Также на торжественном церемонии выступили представитель компании «Альвар» Руслан Нигматзянов, поэтесса Йолдыз Шарапова, представитель народного артиста России Юрия Куклачева Люция Зулькарняева, актер театра Камала Фанис Зиганшин и другие.

Малика Гельмутдинова вручила партнерам праздника благодарственные письма за помощь и поддержку, а актер Фанис Зиганшин удостоился медали «За вклад в развитие гражданского общества».

Как отметил Фанис Зиганшин, детские мероприятия фонда «Ярдэм» проходят на городском масштабе, тем самым «Ярдэм» вносит огромную лепту в развитие культурно-воспитательных пространств города.

Во время праздника ведущий Гамиль Нур организовал грандиозную культурную шоу, поэтесса Йолдыз Шарапова провела мастер-класс для юных поэтов, а под руководством кандидата педагогических наук, доцента Рафаэля Мифтахова состоялся детский сабантуй. Участники народных игр и борьбы были награждены подарками.

Партнерами мероприятия в организации проведения детского праздника выступили компания «Альвар», Лига TATFIGHT, Федерация СБЕ ММА по РТ, подростковый клуб «Кеды», детский центр активного отдыха «Арам-зам-зам» и ludus team BJJ Kazan (Бразильское джиу-джитсу в Казани).

пресс-служба мечети “Ярдэм”