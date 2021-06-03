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В выставочном центре «Казанская ярмарка» проходит открытие ХI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей

В выставочном центре «Казанская ярмарка» проходит открытие ХI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей

в Новости, Слайдер, "Всероссийский форум религиозных деятелей "Национальная самобытность и жизнь", Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 03.06.2021 0 13

В эти минуты в Выставочном центре «Казанская ярмарка» проходит открытие ХI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей.

Участников форума поприветствовал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев:

“Рад приветствовать участников ХI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей. На данный момент в Казань прибыло порядка 1000 делегатов. К началу работы дискуссионных площадок ожидается прибытие всех участников форума”. Спикер ознакомил религиозных деятелей с программой сегодняшнего дня, а также отметил, что в пленарном заседании форума, которое состоится завтра, ожидается участие Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Как известно, в 2022 году состоится празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. По словам Вице-премьера РТ, в эти дни будет учрежден состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия. “На федеральном уровне оргкомитет возглавит Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин”, – добавил Шайхразиев.

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