Делегатам форума религиозных деятелей презентовали Болгарскую исламскую академию

Сегодня, 3 июня 2021 года, стартовал XI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». В первую половину дня состоялось официальное открытие форума при участии заместителя Премьер-министра РТ, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева. После полуденного намаза делегаты разошлись по дискуссионным площадкам, одной из которых стала Академия наук РТ. Модераторами мероприятия выступили доктор политических наук, ректор Болгарской исламской академии Рафик хазрат Мухаметшин, старший преподаватель Российского исламского института Резеда Сафиуллина и муфтий, председатель Регионального Духовного управления мусульман Оренбургской области Альфит хазрат Шарипов.

Начал работу дискуссионной площадки начальник отдела организации приема абитуриентов и трудоустройства выпускников Болгарской исламской академии Айдар Карбуллин. Он рассказал о порядке приема в учебное заведение, сроках приемной кампании, дал краткую информацию об учебной программе.