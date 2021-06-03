Имам татарской общины Финляндии поделился опытом учебно-воспитательной работы в татарском приходе

Сегодня в конференц-зале Академии наук РТ работала дискуссионная площадка “Состояние учебно-воспитательной работы в религиозных учебных заведениях”. Здесь выступил имам татарской общины Финляндии Рамиль хазрат Беляев. Он рассказал о состоянии учебно-воспитательной работы в татарском приходе.

Как стало известно, по законам Финляндии преподавание основ религии в учебных заведениях является обязательным. “Если в одной школе три человека исповедуют одну религию, то эта религия должна преподаваться в этом учебном заведении”, – сказал Рамиль хазрат.

По его словам, диплом, который выдается после окончания местного медресе, принимают и в школе. “Образование в татарской среде – большое счастье для нас”, – сказал он.