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В Министерстве культуры обсудили вопросы изучения духовного наследия татарского народа

В Министерстве культуры обсудили вопросы изучения духовного наследия татарского народа

в Новости, Слайдер, "Всероссийский форум религиозных деятелей "Национальная самобытность и жизнь", Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 03.06.2021 0 7

В Казани стартовал XI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей “Национальная жизнь и религия”. Сегодня, в первый день форума, имамы работали на 4 дискуссионных площадках. Дискуссионная площадка “Вопросы изучения духовного наследия татарского народа” прошла в Министерстве культуры Республики Татарстан. Модератором мероприятия выступил директор Казанского высшего мусульманского медресе имени 1000-летия принятия ислама Ильяс хазрат Зиганшин.


Традиционно работа форума началась с чтения сур Корана. Далее перед участниками выступили главный казый Республики Татарстан, имам-мухтасиб Балтасинского района Джалиль хазрат Фазлыев, муфтий Ханты-Мансийского автономного округа Тагир хазрат Саматов, председатель Духовного управления мусульман Нижнего Новгорода Гаяз хазрат Закиров, председатель Региональной общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисова, заместитель директора по научной и методической работе Национальной библиотеки Республики Татарстан Ирек Хадеев, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института истории им.Ш. Марджани сотрудник Айдар Гайнутдинов, кандидат исторических наук Рафик хазрат Насыров и др.

Большинство выступлений на дискуссионной площадке было посвящено изучению эпиграфических памятников. На сегодняшний день большая работа проделана в Атнинском, Высокогорском, Кукморском, Агрызском, Сабинском, Балтасинском, Елабужском, Арском, Чистопольском, Мамадышском, Менделеевском и других районах Татарстана. Как видно из выступлений, самые древние надгробия на территории Татарстана относятся к золотоордынскому периоду. Большинство памятников относятся к концу 19-го – началу 20-го веков.

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