Сегодня делегаты XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» приняли участие в работе дискуссионных площадок.

В Выставочном центре “Казанская ярмарка” татарские религиозные деятели обсудили вопросы освещения национальной и религиозной жизни в сети Интернет. Модераторы дискуссионной площадки – муфтий Духовного управления мусульман Кемеровской области Тагир Бикчантаев и имам-мухтасиб ЦРО «Мухтасибат Рязанской области» Ринат Бултачеев.

Имам-хатыйб мечети «Гаиля» города Казани Рустам хазрат Хайруллин подчеркнул, что контент на тему освещения национальной и религиозной жизни должен быть понятным и доступным для понимания простым пользователем. “Нам стоит учиться чему-то новому, перенимать опыт друг у друга и прилагать совместные усилия, чтобы создавать контент, который будет пользоваться спросом,” – отметил Рустам хазрат.

Имам-хатиб мечети села Усады Лаишевского района Мухаммат хазрат Мифтахов рассказал об опыте чтения проповедей в онлайн формате. Он подчеркнул, что прямые эфиры имели большую популярность. “Однако, мы всегда должны задавать себе вопросы о том, для чего мы ведем социальные сети, для чего читаем проповеди. Мы всегда должны помнить, какова наша главная цель. Это необходимо для духовного просвещения людей,” – подчеркнул он.

Делегаты форума обсудили вопросы освещения деятельности религиозных организаций в социальных сетях и актуальность ведения просветительской работы в сети Интернет.