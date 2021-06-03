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Прошла дискуссионная площадка, посвященная опыту религиозных и национальных организаций по сохранению и развитию татарского языка

Прошла дискуссионная площадка, посвященная опыту религиозных и национальных организаций по сохранению и развитию татарского языка

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 03.06.2021 0 11

В рамках XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей “Национальная жизнь и религия” состоялась дискуссионная площадка, посвященная опыту религиозных и национальных организаций по сохранению и развитию татарского языка.

Руководитель отдела науки и образования Духовного управления мусульман Татарстана Марат Ишмуратов ознакомил с деятельностью религиозной организации, направленной на сохранение татарского языка. Здесь он рассказал о чтении проповедей на татарском языке и отметил, что совместно с ДУМ РТ и Российским исламским институтом созданы программы обучения татарскому языку, а также курсы  “Мы татары”.

Имам-хатиб мечети “Ихлас” в Уфе, представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин рассказал о деятельности мечети “Ихлас” в сфере сохранения татарского языка, а также  остановился на вопросах участия религиозных организаций в конкурсах грантов.

На заседании дискуссионной площадки также выступили делегаты из Мордовии, Тольятти, Оренбурга, Самары и  Хабаровского края.

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