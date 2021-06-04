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Сегодня состоится пленарное заседание XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей

Сегодня состоится пленарное заседание XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей

в Новости, Слайдер, "Всероссийский форум религиозных деятелей "Национальная самобытность и жизнь", Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 04.06.2021 0 9

С 3 по 5 июня 2021 года Всемирный конгресс татар проводит XI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей “Национальная жизнь и религия”. Вчера в Казани состоялось официальное открытие форума. В тот же день участники принимали участие в работе дискуссионных площадок.

Сегодня в концертном зале имени Ильхама Шакирова Международного выставочного центра “Kazan Expo” состоится пленарное заседание форума с участием Президента Республики Татарстан Р. Н. Минниханова. Здесь будут подведены итоги деятельности 4 секций и приняты общие резолюции с учетом вопросов, волнующих священнослужителей.

 

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