Сегодня состоится пленарное заседание XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей

С 3 по 5 июня 2021 года Всемирный конгресс татар проводит XI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей “Национальная жизнь и религия”. Вчера в Казани состоялось официальное открытие форума. В тот же день участники принимали участие в работе дискуссионных площадок.

Сегодня в концертном зале имени Ильхама Шакирова Международного выставочного центра “Kazan Expo” состоится пленарное заседание форума с участием Президента Республики Татарстан Р. Н. Минниханова. Здесь будут подведены итоги деятельности 4 секций и приняты общие резолюции с учетом вопросов, волнующих священнослужителей.