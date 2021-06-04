В Казани стартовало пленарного заседания XI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия»

Сегодня в концертном зале имени Ильхама Шакирова Международного выставочного центра “Kazan Expo” проходит пленарное заседание XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия».

Модератор пленарного заседания – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев. Он отметил, что форум религиозных деятелей проводится в рамках реализации документа “Татары: стратегия действия”, принятого в 2020 году. “Религия играет большую роль в сохранении и развитии языка, культуры и традиций нашего народа,” – подчеркнул председатель Национального Совета.

Делегатов форума и гостей поприветствовал Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Также на пленарном заседании присутствует Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

В форуме принимают 1200 представителей из 72 субъектов Российской Федерации. Самый старший делегат – аксакал Хаким хазрат Биктеев из Калининградской области 1925 года рождения.

Лейсан Хаерова