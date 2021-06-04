Рустам Минниханов: “Форум татарских религиозных деятелей дает возможность прояснить многие вопросы, обсудить их с нашими соотечественниками”

Об этом Президент Татарстана заявил на пленарном заседании XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей “Национальная самобытность и религия”.

“В 2022 году исполнится 1100 лет со дня принятия ислама Волжской Булгарией. Нас ждет большая работа по празднованию памятной даты. Этот форум позволяет прояснить многие вопросы, обсудить их с нашими соотечественниками”, – сказал глава республики.

Рустам Минниханов также напомнил о предстоящей в октябре переписи населения и подчеркнул роль татарских имамов в этом мероприятии.

“Человек татарской нации должен быть записан татарином. В этом деле мы опираемся на наших имамов”,- сказал Президент Татарстана.

Кроме того, Рустам Нургалиевич вручил государственные награды духовным деятелям, сохраняющим интересы татарского народа.

Илюзя Абульханова