Рустам Минниханов: “Форум татарских религиозных деятелей дает возможность прояснить многие вопросы, обсудить их с нашими соотечественниками”

Об этом Президент Татарстана заявил на пленарном заседании XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей “Национальная самобытность и религия”.
“В 2022 году исполнится 1100 лет со дня принятия ислама Волжской Булгарией. Нас ждет большая работа по празднованию памятной даты. Этот форум позволяет прояснить многие вопросы, обсудить их с нашими соотечественниками”, – сказал глава республики.
Рустам Минниханов также напомнил о предстоящей в октябре переписи населения и подчеркнул роль татарских имамов в этом мероприятии.
“Человек татарской нации должен быть записан татарином. В этом деле мы опираемся на наших имамов”,- сказал Президент Татарстана.
Кроме того, Рустам Нургалиевич вручил государственные награды духовным деятелям, сохраняющим интересы татарского народа.
Илюзя Абульханова