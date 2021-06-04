Камиль хазрат Самигуллин: “Наша задача – сделать мечети местом притяжения татар”

В рамках XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей “Национальная жизнь и религия” выступил глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтий Камиль хазрат Самигуллин.

Он рассказал о подготовке к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией и отметил, что каждый мусульманин может внести свой вклад в проведение мероприятий, посвященных этой дате.

“Проведение мероприятий по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией могло бы стать стимулом к изучению татарского религиозного наследия в российских университетах и религиозных центрах”, – подчеркнул Камиль хазрат Самигуллин.

Также муфтий ознакомил с проектами, реализуемыми Духовным управлением мусульман в рамках Года родных языков и народного единства в Татарстане. Среди татарское онлайн медресе. Этот проект помогает заочно получить религиозное образование, изучить основы ислама. Также Камиль хазрат отметил открытие татарских медресе в Альметьевске, Елабуге, Балтасях.

– Мы готовы разъяснить юридические вопросы касательно открытия татарских мусульманских школ, поделиться опытом, дать консультации, -отметил муфтий.

Также Камиль хазрат Самигуллин рассказал о книгах и документах, изданных ДУМ РТ. Печатные и электронные издания направлены на помощь в деятельности имам-хазратов.

“Наша задача – сделать мечети местом притяжения татар. Для этого мы должны проводить татароязычные мероприятия, предоставлять религиозную консультацию населению на татарском языке”, – подчеркнул Камиль хазрат Самигуллин.

Лейсан Хаерова