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В XI Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей принял участие председатель Центрального Духовного управления мусульман России муфтий Талгат хазрат Таджутдин

В XI Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей принял участие председатель Центрального Духовного управления мусульман России муфтий Талгат хазрат Таджутдин

в Новости, Слайдер, "Всероссийский форум религиозных деятелей "Национальная самобытность и жизнь", Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 04.06.2021 0 2

По словам Талгата хазрата Таджутдина, Центральное Духовное управление мусульман России находится в тесном контакте как с национально-культурными организациями, так и с руководством регионов.

“Совсем недавно мы были в Удмуртии и в Перми. Каждое мероприятие проходило при участии Губернаторов областей. Благодаря таким меджлисам, мы понимаем, что слова “Мы вместе! Без бергә!” – это не пустой звук”, – сказал Талгат хазрат.

Муфтий также выразил мнение о необходимости создания в школах уроков нравственности. “С первого по одиннадцатый класс, да и в вузах тоже батюшки и имамы должны проводить духовно-нравственные уроки. Учителя-предметники не компетентны в данном вопросе”, – заявил муфтий.

Илюзя Абульханова

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