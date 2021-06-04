В XI Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей принял участие председатель Центрального Духовного управления мусульман России муфтий Талгат хазрат Таджутдин

По словам Талгата хазрата Таджутдина, Центральное Духовное управление мусульман России находится в тесном контакте как с национально-культурными организациями, так и с руководством регионов.

“Совсем недавно мы были в Удмуртии и в Перми. Каждое мероприятие проходило при участии Губернаторов областей. Благодаря таким меджлисам, мы понимаем, что слова “Мы вместе! Без бергә!” – это не пустой звук”, – сказал Талгат хазрат.

Муфтий также выразил мнение о необходимости создания в школах уроков нравственности. “С первого по одиннадцатый класс, да и в вузах тоже батюшки и имамы должны проводить духовно-нравственные уроки. Учителя-предметники не компетентны в данном вопросе”, – заявил муфтий.

Илюзя Абульханова