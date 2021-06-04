Дамир Мухутдинов: “Наша цель – достойно провести 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией”

В рамках XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей “Национальная жизнь и религия” выступил первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, член Президиума Совета муфтиев России Дамир Мухетдинов.

Дамир Мухетдинов поприветствовал участников пленарного заседания от имени председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, председателя Совета муфтиев России, муфтий шейха Равиля Гайнутдина. Он выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей 11 мая в Казани.

Дамир Мухутдинов рассказал о подготовке к проведению мероприятий в рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

“Наша цель – достойно провести 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Празднование этой даты должно придать новый импульс духовной жизни. Это должен быть праздник не только для Татарстана, но и для всей России”, – подчеркнул он.

Лейсан Хаерова