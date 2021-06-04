tatruen
Главная / Новости / Альбир хазрат Крганов: “Форум, проходящий несколько лет подряд, стал значимым мероприятием в жизни татарского народа”
Альбир хазрат Крганов: “Форум, проходящий несколько лет подряд, стал значимым мероприятием в жизни татарского народа”

Альбир хазрат Крганов: “Форум, проходящий несколько лет подряд, стал значимым мероприятием в жизни татарского народа”

в Новости, Слайдер, "Всероссийский форум религиозных деятелей "Национальная самобытность и жизнь", Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 04.06.2021 0 9

“Наша сегодняшняя встреча проходит в Год единства татарского народа. Форум, проходящий несколько лет подряд, стал значимым мероприятием в жизни татар. Создание уникальной площадки для общения татарских религиозных деятелей – результат личных усилий Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова”, – сказал глава Духовного собрания мусульман России, Муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии Альбир хазрат Крганов. Сегодня он принял участие в пленарном заседании XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей “Национальная самобытность и религия“.

“Как и в прежние годы сегодня деятельность форума направлена на объединение татарских имамов для сохранения нашей религии, культуры, а также укрепление сотрудничества с органами управления и национально-культурными организациями. Это одно из важнейших направлений стратегии развития татарского народа”, – добавил Альбир хазрат.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.