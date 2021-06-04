На пленарном заседании XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей выступил Амирали хазрат Аблаев

В Казани продолжается пленарное заседание XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей “Национальная жизнь и религия”. Перед делегатами выступил председатель Духовного управления мусульман Республики Крым муфтий Амирали хазрат Аблаев. Он поблагодарил Президента Татарстана Рустама Минниханова, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева, муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина за организацию данного форума.

Амирали хазрат Аблаев рассказал о деятельности мусульманских религиозных организаций в Республике Крым. Он подчеркнул важность работы религиозных деятелей в Республике Татарстан, которые трудятся в целях развития и распространения ислама в Республике Татарстан.

“Пусть Аллах поможет нам в делах, направленных на сохранение и развитие нашей нации, языка и традиций,” – выразил свои пожелания Амирали Хазрат Аблаев.