В секции “Опыт религиозных и национальных организаций по сохранению и развитию татарского языка” приняли участие более 100 делегатов

С 3 по 5 июня в Казани проходит XI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». Вчера имамы, разделившись на группы, работали на дискуссионных площадках.

Как сообщил представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин, в секции “Опыт религиозных и национальных организаций по сохранению и развитию татарского языка” приняли участие более 100 делегатов. Здесь выступили представители Республик Татарстан, Башкортостан, Мордовия, а также Кировской, Самарской и Оренбургской областей.

В конце секции прозвучали следующие предложения:

создание курсов по старо-татарскому языку в онлайн формате; распространение опыта мусульманских женщин в сфере воспитания и обучения; проведение специальных онлайн-курсов для учителей татарского языка; использование новых, современных платформ для изучения татарского языка на курсах при мечети; создание условий для участия в государственных грантах, направленных на сохранение и развитие татарского языка, как национально-культурных, так и религиозных организаций.