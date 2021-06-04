С 3 по 5 июня в Казани проходит XI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». Вчера имамы, разделившись на группы, работали на дискуссионных площадках.
Как сообщил представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин, в секции “Опыт религиозных и национальных организаций по сохранению и развитию татарского языка” приняли участие более 100 делегатов. Здесь выступили представители Республик Татарстан, Башкортостан, Мордовия, а также Кировской, Самарской и Оренбургской областей.
В конце секции прозвучали следующие предложения:
- создание курсов по старо-татарскому языку в онлайн формате;
- распространение опыта мусульманских женщин в сфере воспитания и обучения;
- проведение специальных онлайн-курсов для учителей татарского языка;
- использование новых, современных платформ для изучения татарского языка на курсах при мечети;
- создание условий для участия в государственных грантах, направленных на сохранение и развитие татарского языка, как национально-культурных, так и религиозных организаций.