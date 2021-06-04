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В секции “Опыт религиозных и национальных организаций по сохранению и развитию татарского языка” приняли участие более 100 делегатов

В секции “Опыт религиозных и национальных организаций по сохранению и развитию татарского языка” приняли участие более 100 делегатов

в Новости, Слайдер, "Всероссийский форум религиозных деятелей "Национальная самобытность и жизнь", Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 04.06.2021 0 5

С 3 по 5 июня в Казани проходит XI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». Вчера имамы, разделившись на группы, работали на дискуссионных площадках.

Как сообщил представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин, в секции “Опыт религиозных и национальных организаций по сохранению и развитию татарского языка” приняли участие более 100 делегатов. Здесь выступили представители Республик Татарстан, Башкортостан, Мордовия, а также Кировской, Самарской и Оренбургской областей.

В конце секции прозвучали следующие предложения:

  1. создание курсов по старо-татарскому языку в онлайн формате;
  2. распространение опыта мусульманских женщин в сфере воспитания и обучения;
  3. проведение специальных онлайн-курсов для учителей татарского языка;
  4. использование новых, современных платформ для изучения татарского языка на курсах при мечети;
  5. создание условий для участия в государственных грантах, направленных на сохранение и развитие татарского языка, как национально-культурных, так и религиозных организаций.

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