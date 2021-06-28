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2-3 июля 2021 года в Муслюмовском районе РТ пройдет XI Всероссийский сельский Сабантуй

2-3 июля 2021 года в Муслюмовском районе РТ пройдет XI Всероссийский сельский Сабантуй

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 28.06.2021 0 103

Мероприятие проводится при поддержке Всемирного конгресса татар, Министерства культуры Республики Татарстан и Муслюмовского муниципального района.

В этом году на Сабантуй приедут 500 гостей из 35 регионов России. В рамках программы 2 июля в селе Муслюмово запланирован праздничный концерт, а на следующий день основные мероприятия национального праздника с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова продолжатся на центральной площади.

В этом году впервые в истории Сабантуя будет работать “Татар базар”, также будет организована выставка, посвященная истории Всероссийского сельского Сабантуя. Главное татарское подворье этого года на площади Сабантуя гостям представит Кукморский район. Также в этот день зрители смогут увидеть скакунов татарской породы.

В программе Сабантуя ожидаются официальные поздравления и награждения, театрализованное представление, конные скачки, борьба на поясах и другие национальные игры, песни, танцы.

Напомним, Всероссийский сельский Сабантуй впервые был проведен по инициативе Всемирного конгресса татар в 2010 году в селе Алькино Самарской области. За свою 10-летнюю историю Всероссийский сельский Сабантуй проводится на Татарстанской земле впервые.

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