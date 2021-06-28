29 июня 2021 г. в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ состоится Международная научная конференция «Языковая ситуация и языковой ландшафт национальных регионов в ХХ – нач. XXI вв.», приуроченная к 100-летию принятия декрета о языках в Татарской АССР и Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

Историки, языковеды, философы, социологи, педагоги из зарубежных стран (Финляндия, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан) и регионов России (Татарстан, Хакасия, Бурятия, Башкортостан, Дагестан, Якутия и др.) обсудят вопросы формирования и реализации языковой политики в национальных регионах СССР в советский и постсоветский периоды, становления и развития государственных институтов (институций) в области языкознания, проблемы преподавания русского и национальных языков, а также участия СМИ в реализации политических решений по развитию национальных культур и нерусских языков и др.

В ходе выступлений будут рассматриваться как исторические аспекты языковой проблематики (особенности научной деятельности языковедов в период сталинизма, борьба татарской интеллигенции за поднятие социального престижа родного языка и др.), а так же практические вопросы современности: языковое планирование и прогнозирование, деятельность национальных СМИ в регионах РФ, актуальные проблемы языка и межэтнического согласия, билингвизма и полилингвизма в современных условиях городской среды.

Дата и время: 29 июня 2021 г., 10:00

Место проведения: г. Казань, ул. Батурина, 7А, конференц-зал (каб.232).