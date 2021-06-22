20 июня в Апастовском районе с успехом прошел XIII Республиканский Театральный Сабантуй

Нынешний Театральный Сабантуй собрал вместе и артистов, и сотрудников 8 Республиканских государственных театров. Абсолютным батыром стал – артист Мензелинского татарского государственного драматического театра им.С.Амутбаева Гайфуллин Нафис Наилович.
Общие результаты игр:
1 место – Мензелинский татарский государственный драматический театр им.С.Амутбаева и Буинский государственный драматический театр (14 мест);
2 место – Татарский государственный театр драмы и комедии им.К.Тинчурина и Казанский татарский государственный театр юного зрителя им.Г.Кариева (11 мест);
3 место – Нижнекамский татарский государственный драматический театр им.Т.Миннуллина и Атнинский татарский государственный драматический театр им.Г.Тукая (7 мест);
4 место – Набережночелнинский государственный татарский драматический театр им.А.Гилязова (4 мест);
5 место – Татарский государственный театр кукол “Экият” (1 мест).