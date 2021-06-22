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20 июня в Апастовском районе с успехом прошел XIII Республиканский Театральный Сабантуй

20 июня в Апастовском районе с успехом прошел XIII Республиканский Театральный Сабантуй

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 22.06.2021 0 1

Нынешний Театральный Сабантуй собрал вместе и артистов, и сотрудников 8 Республиканских государственных театров. Абсолютным батыром стал – артист  Мензелинского татарского государственного драматического театра им.С.Амутбаева Гайфуллин Нафис Наилович.

Общие результаты игр:

1 место – Мензелинский татарский государственный драматический театр им.С.Амутбаева и Буинский государственный драматический театр (14 мест);

2 место – Татарский государственный театр драмы и комедии им.К.Тинчурина и Казанский татарский государственный театр юного зрителя им.Г.Кариева (11 мест);

3 место – Нижнекамский татарский государственный драматический театр им.Т.Миннуллина и Атнинский татарский государственный драматический театр им.Г.Тукая (7 мест);

4 место – Набережночелнинский государственный татарский драматический театр им.А.Гилязова (4 мест);

5 место – Татарский государственный театр кукол “Экият” (1 мест).

mincult.tatarstan.ru

 

 

 

 

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