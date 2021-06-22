Церемонию сбора подарков к Сабантую в Казани проведет артист театра имени Камала

Ведущим церемонии сбора подарков к Сабантую, которая пройдет в Казани 24 июня, станет актер Театра Камала, заслуженный артист РТ Фанис Зиганшин, сообщил сегодня президент Ассоциации рестораторов и отельеров Зуфар Гаязов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Очень интересный сценарий написал Казанский институт культуры в рамках первого заезда повозки в Кремль, — рассказал Гаязов. — Идет Год народного единства, поэтому много артистов будет в национальных костюмах. Выступающие будут представлять народы, населяющие Татарстан, в том числе башкир, чувашей, удмуртов, мордовцев и русских».

Среди подарков, которые ждут победителей соревнований Сабантуя, — сертификат на проживание в президентском номере пятизвездочного отеля, бесплатный ужин в ресторане, музыкальные центры и чайные сервизы.

tatar-inform.ru