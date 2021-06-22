Кантри-группа «Акбузат» выступила на этнофестивале в Александрове

19 июня творческий коллектив «Акбузат» Татарского культурного центра Москвы приняла участие в 10-м фестивале народной традиционной культуры «Живи, родник» в городе Александрове Владимирской области.

На фестивале выступили представители татарской, таджикской, русской, армянской, азербайджанской, корейской и других диаспор. Творческие коллективы и исполнители познакомили гостей фестиваля с традиционными песнями, хореографией, поэзей.

«Акбузат» исполнил несколько своих композиций на основе татарских народных песен.