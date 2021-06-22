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Кантри-группа «Акбузат» выступила на этнофестивале в Александрове

Кантри-группа «Акбузат» выступила на этнофестивале в Александрове

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 22.06.2021 0 4

19 июня творческий коллектив «Акбузат» Татарского культурного центра Москвы приняла участие в 10-м фестивале народной традиционной культуры «Живи, родник» в городе Александрове Владимирской области.

На фестивале выступили представители татарской, таджикской, русской, армянской, азербайджанской, корейской и других диаспор. Творческие коллективы и исполнители познакомили гостей фестиваля с традиционными песнями, хореографией, поэзей.

«Акбузат» исполнил несколько своих композиций на основе татарских народных песен.

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