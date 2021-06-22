В ДУМ РТ определили порядок проведения Курбан-байрама и места заклания в Татарстане

Курбан-байрам ежегодно отмечается в 10-день месяца Зуль-хиджа – в этом году эта дата выпадает на 20 июля 2021 года. По единогласному решению совета казыев ДУМ РТ размер нисаба для совершения курбана в этом году определен в размере 36 000 рублей . Нисаб Курбана – это свободные за вычетом долгов и необходимых расходов средства, обладание которыми делает для мусульманина обязательным совершение жертвоприношения в дни Курбана, т.е. мусульманин обязан совершить жертвоприношение, если он имеет в наличии 36 тыс. рублей за вычетом долгов и обязательных расходов. Размер нисаба Курбана равен стоимости 595 граммов серебра, что равняется 36 000 рублей. По данным Центробанка России, по состоянию на 19 июня, 1 грамм серебра стоит 61,27 рубля.

Также определены время проведения праздничного намаза в городах и сёлах Татарстана. Во всех мечетях республики гает-намаз рекомендуется проводить через 30 минут после восхода солнца. (Например, в Казани солнце восходит в 03:27, в Актаныше – в 03:07, в селе Старое Дрожжаное – в 03:39. Будьте внимательны ко времени восхода солнца!). В Казани определен следующий порядок проведения мероприятий в честь праздника Курбан-байрам:

02:30 – утренний намаз;

02:45-03:30 – рецитация Священного Куръана;

03:30-04:00 – праздничный вагаз;

04:00 – гает-намаз;

04:05 – проповедь на арабском языке, чтение Куръана, ду’а.

04:30 – начало жертвоприношения.

В Казани забойные цеха в 2021 году будут организованы в 16 специально отведенных местах. В других крупных городах республики специальные места для заклания согласовываются с мухтасибатом.

dumrt.ru