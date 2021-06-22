В Новгородской области состоялось торжественно-траурное мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби

22 июня в 4 утра на мемориальном комплексе «Погибшим при защите отечества», который расположен в Чудском районе Новгородской области, состоялось торжественно-траурное мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби о событиях и жертвах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Мероприятие организовано Правительством Новгородской области и Государственной компанией «Российские автомобильные дороги». В мероприятии приняли участие председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, первый заместитель Губернатора Новгородской области Александр Дронов, представители министерств и ведомств Новгородской области, общественные организации, волонтеры, представители СМИ.

Место установки памятника и возведения киота – 561-й км трассы «Москва – Санкт-Петербург» – выбрано не случайно. Здесь в 1942 году 2-я Ударная армия предприняла последнюю попытку прорвать окружение противника.

В составе Волховского фронта она участвовала в операции по прорыву блокады Ленинграда, но оказалась отрезанной от основных сил. В результате ожесточённых боев погибли десятки тысяч бойцов и командиров, 30 000 человек были вынуждены сдаться в плен.

С инициативой увековечить их память, создав здесь мемориальный комплекс, выступили Государственная компания «Автодор» и Фонд развития науки и культуры «Таволга». 27 июня 2020 года на этом месте прошла торжественная церемония открытия памятника «Погибшим при защите Отечества» и часовни-киота, установленных в память о трагической судьбе бойцов и командиров 2-й Ударной армии Волховского фронта.

В торжественно-траурных мероприятиях принял участие Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин, который возложил цветы и венки от Республики Татарстан. Также, он возложил цветы к монументу воинам-татарстанцам Второй Ударной Армии, погибшим здесь во время Великой Отечественной войны, который расположен в Мясном Бору.

Мемориальный комплекс в пос. Мясной Бор, образован на месте прорыва войсками Волховского фронта обороны немецких войск в январе – июне 1942 года. В годы войны эта местность получила страшное название “Долина смерти”. Слева от трассы М-10 при движении в сторону Санкт-Петербурга расположены стилизованные ворота, за которыми прямая мощеная брусчаткой центральная аллея ведет сторону православной часовни.

В Мясном Бору поисковики Татарстана нашли и похоронили более 4 тыс. советских воинов. У 500 из них уставлены имена по медальонам и наградам.

Добавим, что во 2-й Ударной Армии в качестве военного корреспондента армейской газеты «Отвага» воевал татарский поэт Муса Джалиль, который был здесь тяжело ранен, попал в плен, продолжил борьбу в фашистском плену и получил высокое звание Героя Советского Союза.

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