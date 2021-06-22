Молодежь Татарстана присоединилась к всероссийской акции «Свеча памяти»

80 лет назад началась самая кровопролитная и жестокая в истории человечества война, унесшая миллионы жизней, разбившая миллионы судеб, осиротившая миллионы детей. 22 июня 1941 года фашистская Германия совершила нападение на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, наполненных отчаянием и мужеством, надеждой, тяжким трудом, героизмом и невозвратными потерями.

В память о воинах, павших во время Великой Отечественной войны, а также жертвах всех войн за свободу и независимость нашего Отечества этот день был назван Днём памяти и скорби.

В ночь с 21 на 22 июня 2021 года «Объединение «Отечество» Республики Татарстан» совместно с местным отделением «Волонтеры Победы» при поддержке Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета города Казани присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти» и зажгли лампадки в память о павших воинах, чтобы пройтись от Вечного огня в Парке им.Горького к Вечному огню в Парке Победы. Акция завершилась торжественным возложением цветов у Мемориала Памяти Героям Великой Отечественной войны в Парке Победы.

«Ежегодно в память о тех, кто подарил нам мирное небо над головой, мы зажигаем «Свечи памяти». Мы низко кланяемся всем ветеранам, воевавшим на полях сражений, самоотверженно трудившимся в тылу. Наш долг – хранить память о великом подвиге нашего народа, чтить его как историю доблести, высокого патриотизма и силы духа. Мы в неоплатном долгу перед всеми, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость Родины» – сказала заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

minmol.tatarstan.ru