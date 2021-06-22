Студия национальной кулинарии имени Юнуса Ахметзянова открылась в Казани

В Казанском инновационном университете им.В.Г.Тимирясова открылась уникальная студия национальной кулинарии имени Юнуса Ахметзянова, объединившая любовь к традициям народной кухни и передовые технологии. Лаборатория, разработанная учеными, производителями инновационного оборудования и студентами, призвана сохранить наследие татарской кулинарии и придать ей современное звучание.

В церемонии открытия студии приняли участие директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова, председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Зуфар Гаязов, дочь Юнуса Ахметзянова Фарида Давидова, начальник отдела Всемирного конгресса татар Кадрия Идрисова.

Лаборатория неслучайно создана именно в КИУ – вуз долгие годы занимается сохранением наследия татарской кулинарии, а на факультете сервиса, туризма и технологии продуктов общественного питания ведется подготовка кадров для национальной кухни. Современная студия с инновационным оборудованием, которого нет ни в одном учебном заведении Татарстана, позволит разработать технологии приготовления традиционных блюд, уверены специалисты.

«Мы очень рады, что на фоне признания Казани гастрономической столицей России в КИУ создана кафедра национальной кулинарии, – отметила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова. – Это позволит передать знания о национальной кухне молодому поколению, поднять статус профессии повара».

Студия названа в честь легендарного кулинара Юнуса Ахметзянова, который в 60-70-е годы собрал рецепты и воссоздал татарскую кухню, возведя ее до международного уровня. Студия оснащена интеллектуальной многофункциональной сковородой, которая готовит в 4 раза быстрее обычной, имеет 350 программ приготовления, распознает размер продукта, объем загрузки и умеет контролировать температуру внутри блюда с точностью до градуса, сообщили в комитете.

Над интерьером студии трудились студенты университета под руководством преподавателей кафедры дизайна. Команда выработала дизайн-концепцию пространства студии как кухни-шоурума, где, занимаясь приготовлением различных блюд, повар превращает рабочий процесс в кулинарное искусство.

По завершении участники церемонии продегустировали приготовленные студентами и преподавателями блюда. По их отзывам, блюда не уступали приготовленным в настоящей татарской печи.

kzn.ru