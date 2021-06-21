tatruen
Главная / Новости / На территории Болгарского музея-заповедника пройдет Международный этнокультурный фестиваль «Ага-Базар»
На территории Болгарского музея-заповедника пройдет Международный этнокультурный фестиваль «Ага-Базар»

На территории Болгарского музея-заповедника пройдет Международный этнокультурный фестиваль «Ага-Базар»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 21.06.2021 0 3

На территории Болгарского музея-заповедника 3 июля впервые пройдет Международный этнокультурный фестиваль «Ага-Базар».
Центральной площадкой фестиваля станет стилизованный средневековый булгарский рынок «Восточный базар», где будут представлены торговые ряды с уникальными товарами ручной работы, организованы тематические площадки, ремесленные мастерские с творческими занятиями по декоративно-прикладному искусству.

 Таткультресурсцентр

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.