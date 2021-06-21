На территории Болгарского музея-заповедника 3 июля впервые пройдет Международный этнокультурный фестиваль «Ага-Базар».
Центральной площадкой фестиваля станет стилизованный средневековый булгарский рынок «Восточный базар», где будут представлены торговые ряды с уникальными товарами ручной работы, организованы тематические площадки, ремесленные мастерские с творческими занятиями по декоративно-прикладному искусству.
На территории Болгарского музея-заповедника пройдет Международный этнокультурный фестиваль «Ага-Базар»
На территории Болгарского музея-заповедника 3 июля впервые пройдет Международный этнокультурный фестиваль «Ага-Базар».