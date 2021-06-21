В Уфе состоится премьера и обсуждение фильма татарского кинорежиссера Ильдара Ягафарова

30 июня в кинотеатре «Родина» состоится показ нового фильма «Исәнме сез?» («Живы ли вы?»). Фильм снял кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Татарстана, председатель Союза кинематографистов Татарстана Ильдар Ягафаров.

По словам председателя Союза кинематографистов Башкортостана Зухры Буракаевой, союзы двух братских республик дружат уже давно, при возможности помогают друг другу. Ильдар Ягафаров признан в Татарстане первопроходцем татарского кино, режиссером первого татарского игрового фильма «Куктау», который был отмечен на многих международных кинофестивалях.

«На этот раз мы хотим не только порадовать уфимских зрителей новым татарским фильмом, который будет показан на большом экране впервые, но и выйти на новый качественный уровень взаимоотношений с татарскими коллегами. Ильдар Ягафаров приезжал в Уфу на кинофестиваль «Серебряный Акбузат» и был специальным гостем на I кинофоруме «Слово Земли», активно поддержал нашу киноэкспедицию «Дорогами Салавата» в Казани. Дружба башкирских деятелей кино с ним имеет давние, ВГИКовские корни — он учился на одном курсе и в одно время с нынешними членами Союза кинематографистов Башкортостана Вилюрой Исяндавлетовой, Салаватом Вахитовым, Булатом Юсуповым, Айдаром Акмановым, Азаматом Хужахметовым. Я очень рада, что сейчас мы сможем ближе познакомиться с яркой личностью и с интересным творчеством Ильдара Ягафарова, обсудить его фильм и в зрительской аудитории, и в профессиональной среде», — прокомментировала Зухра Буракаева.

В фильме снимались актеры шести национальных театров Татарстана и Башкортостана. Одну из ролей сыграла актриса Уфимского татарского театра «Нур», народная артистка Башкортостана Расима Гайфуллина. Также в эпизоде сыграл актёр Национального молодежного театра им. Мустая Карима, заслуженный артист Башкортостана Рамзиль Сальманов.

Начало показа фильма с дальнейшим обсуждением — в 19.00. Показ бесплатный, но строго по входным билетам на кассе кинотеатра «Родина» и соблюдением всех новых правил посещения.