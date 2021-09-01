23-26 сентября в Самарской области пройдут Дни татарского кино

С 23 по 26 сентября 2021 года в Самарской области (в селах Камышла и Алькино, в городах Тольятти и Самара) пройдут Дни татарского кино. Мероприятие организует «Татаркино» при содействии Министерства культуры Самарской области и Самарского областного татарского общества «Туган тел».

Напоминаем, зрителям представят две киноновинки – полнометражные фильмы «Сөмбел» и «Әпипә»: 23 сентября в 16.00 и 18.30 — в селе Камышла; 24 сентября 15.00 и 17.30 — в селе Алькино Похвистневского района; 25 сентября в 16.00 и 19.00 — в г.Тольятти (кинотеатр «Буревестник»); 26 сентября в 16.00 и 18.30 — в г. Самара (кинотеатр «Художественный»).

Драма «Сөмбел» (12+). Фильм снят по произведению Зифы Кадыровой «Сагынырсың – мин булмам». По сюжету Сөмбел и Булат влюбляются друг в друга, у них рождается ребенок. Но Булат предает их чувства. Со временем он понимает свою ошибку, но исправлять уже слишком поздно. Тем временем не в силах простить ложь, Сөмбел с маленьким сыном отправляется к родственникам в Бухару… В главных ролях: Сабина Асанова, Динар Хуснутдинов, Альдар Валеев. Режиссеры: Рашид Маликов, Рамиль Фазлиев.

(2020 г., 80 мин.) Мюзикл «Əпипǝ» (12+). Комедийная история о том, как женская музыкальная группа «Əпипǝ» выезжает в гастрольный тур по республике, который сопровождается неожиданными поворотами и событиями. В безвыходной ситуации артистки снимают маски и превращаются в ранимых женщин со своими жизненными проблемами. В фильме играют актеры Тинчуринского театра Артем Пискунов, Резеда Саляхова, Рустем Гайзуллин, Зульфия Валеева, а также известные исполнители татарской эстрады – Фирдус Тямаев, Элвин Грэй, Алсу Абульханова, Алина Шарипзянова, Диля Нигматуллина, Ляйсан Махмутова, Ляйсан Закирова, Гульшат Имамиева, Алсу Сунгатуллина и Фарида Ахметшина.

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