В Арском районе состоится конно-спортивный праздник «День коня»

11 сентября, в субботу, в Арском районе в селе Новый Кырлай будет организован традиционный праздник – День Коня.

В этот день проводятся конно-спортивные соревнования. Торжественное открытие мероприятия запланировано на 11.00. Скачки проводят при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ и Федерации коневодства и конного спорта Татарстана.

Формат конных состязаний имеет международный статус, в популярных забегах на 40, 80 и 120 км примут участие не только спортсмены из РТ, но и представители других российских регионов, а также ближнего зарубежья. В рамках мероприятия запланированы скачки чистокровных, полукровных и местных пород и конкурс по борьбе на лошадях «Аударыш». На более коротких дистанциях, до двух километров, в скачках «Сельские джигиты» будут соревноваться лошади татарской породы. Призовой фонд составил почти два миллиона рублей.

Будут и необычные конкурсы: конкурс на скорость запряжки в телегу и самую красивую повозку, «Сельский снайпер», «Кумысмен», конкурс рисунков, мастер-класс по ковке лошадей, борьба на поясах, Чемпионат по поеданию национальной выпечки «Эчпочмак», концерт и, конечно, сельскохозяйственная ярмарка.

Приглашаем всех желающих присоединиться к конно-спортивному празднику!