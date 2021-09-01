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Данис Шакиров поздравил с Днем знаний учеников татарской гимназии № 2 им. Шигабутдина Марджани

Данис Шакиров поздравил с Днем знаний учеников татарской гимназии № 2 им. Шигабутдина Марджани

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 01.09.2021 0 2

Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. Сегодня руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний, в татарской гимназии № 2 им.Шигабутдина Марджани г. Казани. От имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева он поздравил учителей, учащихся и родителей с началом нового учебного года.

На торжественной линейке присутствовал и депутат Государственной Думы Российской Федерации Айрат Фаррахов.

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