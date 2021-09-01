ДУМ РТ посетил муфтий Республики Алтай

31 августа, в ДУМ РТ состоялась встреча муфтия Камиля хазрата Самигуллина с муфтием Республики Алтай Жанболатом хазратом Охтаубаевым.

Камиль хазрат ознакомил гостя с многоплановой деятельностью муфтията Татарстана. В частности, рассказал о работе направлений по изучению и изданию Куръана, издательской деятельности в целом и молодежной политике. В особенности гостей заинтересовала работа первого мусульманского телеканала “Хузур ТВ“ и издательского дома “Хузур” ДУМ РТ. Жанболат хазрат обратился к муфтию с просьбой прислать экземпляры Куръана, изданного муфтиятом Татарстана. Камиль хазрат передал в дар мусульманам Алтая 150 изданий Священной книги.

Жанболат хазрат рассказал и о деятельности своего муфтията. Так, он отметил, что в настоящее время в Республике Алтай действуют 10 мечетей, и попросил Камиля хазрата поделиться опытом ДУМ РТ по развитию направлений деятельности муфтията в области дагвата, спорта, молодёжной политики и пр. Камиль хазрат поддержал идею по передаче накопленного опыта ДУМ РТ мусульманам Алтая. Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии.

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