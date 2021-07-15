23 июля стартует главный фестиваль для модного комьюнити «Стиль жизни – Культурный код»

В самый разгар лета в Казани с 23 по 27 июля пройдет модное событие – I Этно-Fashion Фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни – Культурный код».

Жителей и гостей города ждет международный открытый Фестиваль Современной Культуры с образовательными мастер-классами, живыми панельными дискуссиями, показами дизайнеров, выставками, public talk, ярмарки и многое другое.

Фестиваль станет уникальной площадкой для объединения представителей разных национальностей и стран, которая окажет позитивное влияние на укрепление межнационального согласия в России, взаимодействие между мастерами из России, Европы и Азии. Это продвижение и популяризация культуры народов России как внутри страны, так и за рубежом.

В фестивале примут участие мастера, ремесленники и художники народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, дизайнеры и модельеры, творческие объединения из всех регионов России, стран СНГ, Европы и Азии.

В программе фестиваля:

Образовательные бизнес-программы и выступления

Арт пространство. Выставка декоративно-прикладного искусства

Показы дизайнерских коллеций: мода и искусство перерабатывают коды города, дизайнеры выпускают капсулы и коллаборации

Торговая площадка «ярмарка мастеров» и модный маркет дизайнеров

Мастер-классы

Фудкорт и полезные продукты. Гастрономические ряды. «Кухни народов россии».

Концерт фолк-фьюжн направления. Выступление артистов

Детская площадка с интерактивом

Экспертами фестиваля выступят: международные художники и модные кураторы поколение z, креативные кластеры, прогрессивные ритейлеры производства и ассоциации легкой промышленности и национальных промыслов.

В Галереи современного искусства и Национальном музеи пройдет Арт Выставка декоративно-прикладного искусства, образовательные бизнес-программы и выступления, показы дизайнерских коллекций.

В модном общественном пространстве и популярном месте отдыха на живописной набережной озера «Кабан» в самом центре Казани расположатся:

торговая площадка «Ярмарка мастеров»

мастер-классы для взрослых и детей по самым широким направлениям творчества

гастрономические ряды, фудкорт и полезные продукты

На территории Казанского Кремля пройдет вечерний показ дизайнерских коллекций, подведут итоги конкурса «Ремесленник года», канцерная программа и в завершении фестиваля световое шоу.

Фестиваль, соединит в себе художественное, аудиовизуальное, образовательное и гастрономическое направления, представит яркий узор культурного разнообразия России.

Особенная атмосфера, эффектные перфомансы, яркие вечеринки, столичный бомонд, байеры, владельцы бизнесов в сфере креативных индустрий, площадка для общения модного сообщества.

Все это и многое другое ожидает гостей и туристов города на празднике творчества и искусства!

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