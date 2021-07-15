23 июля стартует главный фестиваль для модного комьюнити «Стиль жизни – Культурный код»

В самый разгар лета в Казани с 23 по 27 июля пройдет модное событие – I Этно-Fashion Фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни – Культурный код».
Жителей и гостей города ждет международный открытый Фестиваль Современной Культуры с образовательными мастер-классами, живыми панельными дискуссиями, показами дизайнеров, выставками, public talk, ярмарки и многое другое.
Фестиваль станет уникальной площадкой для объединения представителей разных национальностей и стран, которая окажет позитивное влияние на укрепление межнационального согласия в России, взаимодействие между мастерами из России, Европы и Азии. Это продвижение и популяризация культуры народов России как внутри страны, так и за рубежом.
В фестивале примут участие мастера, ремесленники и художники народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, дизайнеры и модельеры, творческие объединения из всех регионов России, стран СНГ, Европы и Азии.
В программе фестиваля:
- Образовательные бизнес-программы и выступления
- Арт пространство. Выставка декоративно-прикладного искусства
- Показы дизайнерских коллеций: мода и искусство перерабатывают коды города, дизайнеры выпускают капсулы и коллаборации
- Торговая площадка «ярмарка мастеров» и модный маркет дизайнеров
- Мастер-классы
- Фудкорт и полезные продукты. Гастрономические ряды. «Кухни народов россии».
- Концерт фолк-фьюжн направления. Выступление артистов
- Детская площадка с интерактивом
Экспертами фестиваля выступят: международные художники и модные кураторы поколение z, креативные кластеры, прогрессивные ритейлеры производства и ассоциации легкой промышленности и национальных промыслов.
В Галереи современного искусства и Национальном музеи пройдет Арт Выставка декоративно-прикладного искусства, образовательные бизнес-программы и выступления, показы дизайнерских коллекций.
В модном общественном пространстве и популярном месте отдыха на живописной набережной озера «Кабан» в самом центре Казани расположатся:
- торговая площадка «Ярмарка мастеров»
- мастер-классы для взрослых и детей по самым широким направлениям творчества
- гастрономические ряды, фудкорт и полезные продукты
На территории Казанского Кремля пройдет вечерний показ дизайнерских коллекций, подведут итоги конкурса «Ремесленник года», канцерная программа и в завершении фестиваля световое шоу.
Фестиваль, соединит в себе художественное, аудиовизуальное, образовательное и гастрономическое направления, представит яркий узор культурного разнообразия России.
Особенная атмосфера, эффектные перфомансы, яркие вечеринки, столичный бомонд, байеры, владельцы бизнесов в сфере креативных индустрий, площадка для общения модного сообщества.
Все это и многое другое ожидает гостей и туристов города на празднике творчества и искусства!