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23 июля стартует главный фестиваль для модного комьюнити «Стиль жизни – Культурный код»

23 июля стартует главный фестиваль для модного комьюнити «Стиль жизни – Культурный код»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 15.07.2021 0 3

В самый разгар лета в Казани с 23 по 27 июля пройдет модное событие – I Этно-Fashion Фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни – Культурный код».

Жителей и гостей города ждет международный открытый Фестиваль Современной Культуры с образовательными мастер-классами, живыми панельными дискуссиями, показами дизайнеров, выставками, public talk, ярмарки и многое другое.

Фестиваль станет уникальной площадкой для объединения представителей разных национальностей и стран, которая окажет позитивное влияние на укрепление межнационального согласия в России, взаимодействие между мастерами из России, Европы и Азии. Это продвижение и популяризация культуры народов России как внутри страны, так и за рубежом.

В фестивале примут участие мастера, ремесленники и художники народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, дизайнеры и модельеры, творческие объединения из всех регионов России, стран СНГ, Европы и Азии.

В программе фестиваля:

  • Образовательные бизнес-программы и выступления
  • Арт пространство. Выставка декоративно-прикладного искусства
  • Показы дизайнерских коллеций: мода и искусство перерабатывают коды города, дизайнеры выпускают капсулы и коллаборации
  • Торговая площадка «ярмарка мастеров» и модный маркет дизайнеров
  • Мастер-классы
  • Фудкорт и полезные продукты. Гастрономические ряды. «Кухни народов россии».
  • Концерт фолк-фьюжн направления. Выступление артистов
  • Детская площадка с интерактивом

Экспертами фестиваля выступят: международные художники и модные кураторы поколение z, креативные кластеры, прогрессивные ритейлеры производства и ассоциации легкой промышленности и национальных промыслов.

В Галереи современного искусства и Национальном музеи пройдет Арт Выставка декоративно-прикладного искусства, образовательные бизнес-программы и выступления, показы дизайнерских коллекций.

В модном общественном пространстве и популярном месте отдыха на живописной набережной озера «Кабан» в самом центре Казани   расположатся:

  • торговая площадка «Ярмарка мастеров»
  • мастер-классы для взрослых и детей по самым широким направлениям творчества
  • гастрономические ряды, фудкорт и полезные продукты

На территории Казанского Кремля пройдет вечерний показ дизайнерских коллекций, подведут итоги конкурса «Ремесленник года», канцерная программа и в завершении фестиваля световое шоу.

Фестиваль, соединит в себе художественное, аудиовизуальное, образовательное и гастрономическое направления, представит яркий узор культурного разнообразия России.

Особенная атмосфера, эффектные перфомансы, яркие вечеринки, столичный бомонд, байеры, владельцы бизнесов в сфере креативных индустрий, площадка для общения модного сообщества.

Все это и многое другое ожидает гостей и туристов города на празднике творчества и искусства!

mincult.tatarstan.ru

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