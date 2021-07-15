В Санкт-Петербурге начинается открытый конкурс детского рисунка «Мы вместе!»

В рамках мероприятий, посвященных Году родных языков и народного единства», объявленного в Татарстане в 2021 году, в Санкт-Петербурге с 20 июля начинается открытый конкурс детского рисунка «Мы вместе!». Инициатором и организатором данного конкурса выступает Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области совместно с Ассоциацией татарских творческих деятелей при Постпредстве республики во взаимодействии с Порталом татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Piter.tatar».

Конкурс проводится в целях поиска и выявления талантливых детей, предоставления им возможности для развития и созидательного творчества, развития и сохранения национальных традиций в семье и воспитания чувства уважения к истории и культуре своего народа.

В Конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 6 до 16 лет, включительно. Условия конкурса: соответствие тематике, индивидуальность работы, работа может быть сделана красками, тушью или карандашами. Художники, члены жюри конкурса проведут мастер-классы по акварельной, масляной живописи, рисунку и графике, истории искусств для детей в своих мастерских с 4-5 участниками, соблюдая меры санитарной безопасности.

Работы на Конкурс также принимаются в электронном виде на е-mail: [email protected]. (Зиннатова Р.Ш.). Один участник может представить на конкурс только до двух творческих работ. Участнику необходимо заполнить анкету на участие в конкурсе по форме, указанной в Положении.

Подведение итогов, вручение дипломов, грамот и призов победителям конкурса состоится 30 августа в День образования Республики Татарстан.

По вопросам по организации и проведения конкурса обращаться в Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области на эл адрес: [email protected] и по тел. + 7(812) 323-12-27.

Спешите принять участие, будет очень интересно! Приглашаем желающих к участию в детском конкурсе рисунков!

piter.tatar