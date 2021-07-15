Премией имени Г.Р. Державина наградили автора трилогии «Повелительницы Казани»

Мероприятия Державинского фестиваля поэзии прошли в Лаишевском районе с 14.00. Здесь – на центральной площади им. Г.Державина состоялся праздник Поэзии, посвященный дню рождения Г.Р.Державина. Он начался с возложения цветов к памятнику. Во время Всероссийского Державинского праздника поэзии торжественно вручена Республиканская премия имени Г.Р. Державина.

Лауреатом премии имени Г.Р. Державина в области литературы 2021 года стала писательница Иванова Ольга Ефимовна за Трилогию «Повелительницы Казани», которая состоит из трех романов – «Нурсолтан», «Гаухаршад», «Сююмбика». Ольга Иванова – руководитель русской секции союза писателей РТ (С 2021 года), трилогия «Повелительницы Казани» (1 часть изд.в 2002 г., 2 часть в 2019 году, 3 часть в 2020 году).

Всего на соискание премии было выдвинуто 5 кандидатов:

Ольга Иванова, трилогия «Повелительницы Казани»

Татьяна Сушенцова, сборник стихов «Избранное»

Рината Маннан (Архипов Ринат Николаевич), книга «Они приближали Победы»

Вера Хамидуллина-поэт, переводчик, издатель. «Абориген эпохи водолея»

Айрат Бик-Булатов, «Очерки истории Казанской журналистики» и роман-поэма, антиутопия «ОНД–№4181».

Решение по кандидатам приняли на заседании конкурсной комиссии.

Справка:

Трилогия «Повелительницы Казани» вызвала большой интерес историков, писательского сообщества и татарской интеллигенции. Трилогией «Повелительницы Казани» охватывается период существования Казанского ханства-со второй половины XV до второй половины XVI века. География действия героев от Ногайской Орды, Сибирского ханства до Великого княжества Московского, от Литовского Великого княжества и Польского королевства до Крыма и Османской империи.

Главными героями романов выступают представительницы ханской семьи- Нурсолтан, Гаухаршад и Сююмбике, правящие ханы-Махмуд, Халиль, Ибрагим, Менгли-Гирей, Мухаммад-Эмин, Абдул-Латыф, Шах-Али, Джан-Али, Сафа-Гирей. Все это исторические личности, как и некоторые сановники ханского двора, упомянутые в различных документальных источниках. Сюжеты романов построены на исторических событиях и полностью отражают картины и дух этой эпохи. Перед нами по-новому предстает образ татарской женщины и женщины-правительницы, матери, жены, дочери.

mincult.tatarstan.ru