В Челябинске открывается уникальная выставка работ современных татарских художников

Челябинский Государственный исторический музей открывает уникальную выставку работ современных татарских художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Челябинска и Республики Татарстан.

«Душа народа» – выставка, на которой представлены

знаменитые картины Ирика Мусина – настоящие зеркала внутреннего мира;

произведения талантливой Анастасии Бузенеевой, отличающиеся особенным узнаваемым стилем;

картины Мадияра Хазиева,известные своим ярким, контрастным колоритом;

произведения Заслуженного художника РФ и РТ Ильдара Зарипова, созданные в традициях как татарского народного искусства, так и в русской живописной школы искусства.

Также вы сможете познакомиться с монументально-декоративной живописью известного Челябинского мастера, уникального художника-монументалиста Зайнулы Латфуллина и проникновенными и искренними работами члена Союза художников России, заслуженного работника культуры Республики Татарстан, нашего земляка Илюса Хасанова.

Выставка продлится до 4 августа.

Конгресс татар Челябинской области