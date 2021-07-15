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В Челябинске открывается уникальная выставка работ современных татарских художников

В Челябинске открывается уникальная выставка работ современных татарских художников

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 15.07.2021 0 3

Челябинский Государственный исторический музей открывает уникальную выставку работ современных татарских художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Челябинска и Республики Татарстан.

«Душа народа» – выставка, на которой представлены
знаменитые картины Ирика Мусина – настоящие зеркала внутреннего мира;
произведения талантливой Анастасии Бузенеевой, отличающиеся особенным узнаваемым стилем;
картины Мадияра Хазиева,известные своим ярким, контрастным колоритом;
произведения Заслуженного художника РФ и РТ Ильдара Зарипова, созданные в традициях как татарского народного искусства, так и в русской живописной школы искусства.

Также вы сможете познакомиться с монументально-декоративной живописью известного Челябинского мастера, уникального художника-монументалиста Зайнулы Латфуллина и проникновенными и искренними работами члена Союза художников России, заслуженного работника культуры Республики Татарстан, нашего земляка Илюса Хасанова.

Выставка продлится до 4 августа.

Конгресс татар Челябинской области

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