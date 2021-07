Марат Сулейманов: “Слушаю Ильгама Шакирова, он Элвис Пресли и Фрэнк Синатра в одном лице”

На днях по радио я услышала Girlfriend in a Coma группы The Smiths и подумала, до чего же эта песня схожа с твоим творчеством. А в «Җиһан сине ярата» уловимы гитары «Кино». Какие музыканты вообще на тебя повлияли?Спасибо, это очень большой комплимент. Girlfriend in a Coma — одна из самых любимых песен The Smiths. Кроме них и «Кино», действительно сильно повлиявших на меня, можно назвать «Аквариум» и Motorama. Сейчас я слушаю много разных групп, нежели одну. Исключение — американская группа Sparklehorse, которой уже нет. Но выпущенные альбомы ни на что не похожи, мне очень нравятся.