Марат Сулейманов: “Слушаю Ильгама Шакирова, он Элвис Пресли и Фрэнк Синатра в одном лице”

Современные татарские музыканты кажутся недолюбленными, недопонятыми, недовостребованными. С чем это связано?Занятие музыкой — само по себе привилегия. Если меня или еще кого-то слушают несколько десятков людей, уже сам факт того, что ты что-то выпускаешь, — крут. Заниматься творчеством от души, без стремления заработать — то, что не каждый может позволить себе сегодня по разным причинам. Я пытаюсь наслаждаться тем, что у меня есть возможность заниматься творчеством и музыкой. До того момента, как меня пригласили на Awaz и «Боль», я много лет занимался музыкой и меня никуда не звали, кроме казанских мероприятий. В какой-то момент тебе везет, и это говорит о том, что не нужно никогда впадать в уныние. Если ты занимаешься творчеством, важно быть оптимистом. В музыке находишь скорее возможность отдать любовь, нежели приобрести.Да, тебя слушают, но каждый воспринимает по-своему. Говорят же, ничто не портит популярного исполнителя так, как его фанаты. У «Гражданской обороны» не такая плохая музыка, как пьяные поклонники, которые кричат эти песни. Если бы не было этого контекста, то и музыка, возможно, воспринималась иначе. Это уже не имеет отношения к творчеству, скорее паломничество, которое многое портит.