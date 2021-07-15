Муфтий РТ принял участие в заседании оргкомитета саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021»

15 июля, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин принял участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021». Мероприятие прошло под руководством Премьер-министра Республике Татарстан Алексея Песошина в Доме Правительства РТ.

Заседание было посвящено обсуждению предстоящего XII международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021», которое состоится в выставочном центре «Казань Экспо». Для участия в работе саммита в Казань приедут делегаты из 48 стран мира. В рамках саммита в числе прочих ДУМ РТ развернет выставку индустрии халяль Russia Halal Expo 2021.

dumrt.ru