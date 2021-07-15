200 участников из 23 регионов России: в Татарстане завершилась летняя школа поисковиков

В Татарстане прошли занятия летней школы поисковиков «Поисковый фронт». Обучение проводится ежегодно, в этом году оно состоялось в 7 раз. Базой был выбран остров «Вертолетный» в Спасском районе Республики Татарстан.

В 2021 году в обучение приняли участие 200 участников из 23 регионов Российской Федерации. Впервые присоединились поисковики из Новосибирской, Псковской, Сахалинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

За время работы школы участники прошли интенсивный курс обучения, который включает лекции и практические занятия по военной археологии, анатомии, технике безопасности, работе с сайтом ВИПЦ, документированию и фотофиксации поисковой работы, основам интернет позиционирования, презентации. Кроме того, впервые были прочитаны лекции о щуповом поиске, ДНК – идентификации, идентификации личности по костным останкам

В процессе обучения начинающие поисковики смогли использовать знания, полученные в ходе обучения, сразу на практике: были созданы условия моделированного раскопа.

Справка:

Всероссийская школа поисковика «Поисковый фронт» – это первые в России постоянно действующие учебные курсы для поисковиков – активистов Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», в которой они могут освоить инновационные методы ведения поисковой работы. Проект действует в круглогодичном формате с 2016 года. За пять лет в школе прошли обучение 1624 поисковика из 28 регионов Российской Федерации.

Организаторами мероприятия выступают Региональная общественная молодежная организация «Объединение «Отечество» Республики Татарстан при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан и Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

Мероприятие проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

minmol.tatarstan.ru