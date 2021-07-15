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На заседании «Альянса татар Европы» обсудили проведение “Европейского Сабантуя”

На заседании «Альянса татар Европы» обсудили проведение “Европейского Сабантуя”

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 15.07.2021 0 4

Сегодня, 15 июля, состоялось заседание «Альянса татар Европы» на платформе ZOOM. Заседание провел исполняющий обязанности руководителя “Альянса татар Европы”, сопредседатель АТА (руководитель комиссии по международным связям с татарскими организациями и со структурами ЕС) Бари Дианов. На заседании был рассмотрен вопрос о проведении “Европейского Сабантуя” в литовском городе Клайпеда.

От имени Всемирного конгресса татар в заседании приняла участие Начальник отдела по работе с общественными организациями татар стран ближнего и дальнего зарубежья Исполкома Всемирного конгресса татар Ленара Кутеева. Она поприветствовала участников собрания от имени от имени заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

По итогам заседания было принято решение об отмене “Европейского Сабантуя” по причине ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

 

 

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