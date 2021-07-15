На заседании «Альянса татар Европы» обсудили проведение “Европейского Сабантуя”

Сегодня, 15 июля, состоялось заседание «Альянса татар Европы» на платформе ZOOM. Заседание провел исполняющий обязанности руководителя “Альянса татар Европы”, сопредседатель АТА (руководитель комиссии по международным связям с татарскими организациями и со структурами ЕС) Бари Дианов. На заседании был рассмотрен вопрос о проведении “Европейского Сабантуя” в литовском городе Клайпеда.

От имени Всемирного конгресса татар в заседании приняла участие Начальник отдела по работе с общественными организациями татар стран ближнего и дальнего зарубежья Исполкома Всемирного конгресса татар Ленара Кутеева. Она поприветствовала участников собрания от имени от имени заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

По итогам заседания было принято решение об отмене “Европейского Сабантуя” по причине ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции.