В Казани появится возможность сходить на экскурсию, которую проводят исключительно на татарском. Гостей познакомят с достопримечательностями Старо-Татарской слободы, расскажут, почему мусульмане начали селиться именно здесь, поведают о 38-летней «бабушке» и электростанции, стоящей на месте главного татарского театра мира.

Этот проект префектуры «Старый город» отличается от других тем, что будет проводится на татарском языке и, что немаловажно, совершенно бесплатно. Правда, и нечасто: экскурсия — раз в месяц. Запись — заранее. Гостям покажут Старо-Татарскую слободу, по словам экскурсовода МБУ «Историческая среда» при префектуре Эльмиры Зиганшиной, — сакральные для татар места.

Насколько востребована экскурсия, покажет время, но, как говорит Зиганшина, пока туры на татарском языке не пользуются особой популярностью: «Особенность экскурсии — она на татарском языке, таких вариантов в Казани очень мало, почти нет: спрос не такой большой, как на русском, потому что люди, которые, например, приезжают из районов, на экскурсии, как правило, не ходят». Возможно, будут ходить сами казанцы, но пока всех выручают иностранцы. «Бывают татары, живущие за границей и не говорящие по-русски, и им нужна экскурсия на родном языке», — отметила Эльмира.

Татары Мира