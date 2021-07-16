В челнинской школе «Адымнар» появится интерактивная карта достопримечательностей города

Одной из фишек будущей школы «Адымнар» в Челнах должна стать карта достопримечательностей города. В настоящее время макет находится в стадии разработки. Об этом на встрече заместителя Председателя Госсовета РТ Татьяны Ларионовой с родителями и будущими учащимися школы рассказали разработчики дизайнерской концепции образовательного учреждения.

Карта будет располагаться в фойе на втором этаже и станет, по замыслу авторов, местом притяжения гостей школы.

Кроме того, перед обсуждением панно команда дизайнеров ознакомила присутствующих с эстетической концепцией «Адымнар».

«Прежде чем приступить к работе над челнинским брендом, мы изучили международный опыт оформления образовательных учреждений, прониклись идеологией „Адымнар“ и начали свою работу с брендбука — с разработки идеологии и философии образовательного учреждения», — прозвучало на презентации.

«Все великое начинается с малого. Поэтому в основу фирменного бренда лег куб, – рассказала разработчик о базовом элементе концепции. — Из него начали складываться „невозможные“ буквы и слова. Все это делалось для того, чтобы достучаться до творческого мышления детей. И именно поэтому логотипом школы стала „невозможная“ буква „А“, состоящая из кубиков», — пояснила разработчик.

Из этих же кубиков составлены суббренды детского сада, загородного центра дополнительного образования, интерната. У каждого из них имеется свой цвет и буква. Также «невозможные» буквы присутствуют в школьном интерьере, в частности в навигации.

Дизайнеры также поиграли с брендовым цветом «Адымнар» — зеленым. Так, в обозначении классов использовались различные его оттенки — от лайма до насыщенного.

Фирменные цвета будут присутствовать не только на стенах, но и, например, в модульной мебели, которую установят в коридорах на каждом этаже. Диваны и пуфики в случае необходимости можно использовать для кружковой работы или других форм общения учителей и учеников, пояснил разработчик.

Кроме этого, штрихи зеленого украсят футболки, кепки и даже школьный фургон. На ученической форме, в которой используются в основном строгие тона, будет присутствовать зеленый логотип «Адымнар».

Что же касается карты достижений Челнов, то ее идея не нова. Казанскую школу украшает такая же. Но хотелось бы в нее добавить «челнинский изюм», отметила Татьяна Ларионова.

Идеи не заставили себя долго ждать. Дети предложили сделать карту интерактивной, чтобы на достопримечательность можно было бы нажать курсором, после чего на экране появлялась бы дополнительная информация, например, про ИТ-парк или о команде «КАМАЗ-мастер». Материалы о памятниках и достижениях могли бы собирать классы. Таким образом каждый класс курировал бы свою «достопримечательность».

Также прозвучало предложение об организации в школе передвижных экспозиций из историко-краеведческого музея, картинной галереи, архива и других хранилищ города.

«В начале нашей встречи я сказала, что мы собрались довольно рано — за полтора месяца до начала учебы. Теперь я думаю, нам этих 45 дней может и не хватить, чтобы воплотить все ваши замыслы! Очень рада, что в „Адымнар“ будет учиться такая активная, пытливая молодежь», — отметила Татьяна Ларионова.

Эльвира Мухаметдинова